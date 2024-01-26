«Тампа-Бэй» — Аризона: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» на своем льду выиграла у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Тампа» набрала 57 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Аризона» идет на 10-й строчке в Западной конференции — 49 очков.