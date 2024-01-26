«Эдмонтон» одержал 15-ю победу подряд

«Эдмонтон» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Для «Ойлерз» эта победа стала 15-й подряд.

Форвард Конор Макдэвид оформил дубль, а также одну шайбу забросил Зак Хайман. На счету немца Леона Драйзайтля три голевые передачи.

«Эдмонтон» набрал 57 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет последним — 30 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Чикаго» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Макдэвид — 18 (бол., Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 21:37 — 1:0. Хаймэн — 30 (Макдэвид, Драйзайтль), 46:34 — 2:0. Макдэвид — 19 (п.в., Драйзайтль), 58:45 — 3:0.

Нереализованный буллит: Энтвистл (Ч), 38:24.

Вратари: Пикар (19:36 — 19:48) — Мразек (58:00 — 58:45).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 34 (7+12+15) — 27 (7+12+8).

26 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.