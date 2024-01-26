Чинахов забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

На 3-й минуте первого периода 22-летний россиянин открыл счет в этой встрече. Для него этот гол стал 12-м в текущем сезоне.