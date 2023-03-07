Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 816-го гола Овечкина. Текущее положение
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».
37-летний россиянин достиг отметки в 816 заброшенных шайб в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Список лучших снайперов в истории НХЛ
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)
2. Александр Овечкин (Россия) — 816 (1326)
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
|7.03
|03:30
|
Виннипег – Сан-Хосе
|2 : 3 ОТ
|7.03
|03:30
|
Баффало – Эдмонтон
|2 : 3
|7.03
|04:30
|
Даллас – Калгари
|4 : 5
|7.03
|05:00
|
Чикаго – Оттава
|5 : 0
|7.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Вашингтон
|4 : 2
|7.03
|06:30
|
Ванкувер – Нэшвилл
|4 : 3 Б
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|62
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26