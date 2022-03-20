Форвард «Айлендерс» Нельсон признан первой звездой дня в НХЛ за хет-трик в ворота «Далласа»

Нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Далласа» (4:2) Нельсон сделал хет-трик.

Вторая звезда дня — вратарь «Вегаса» Логан Томпсон, который отразил 38 из 39 бросков по своим воротам в игре с «Лос-Анджелесом» (5:1).

Третьей звездой дня стал нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг, который забил гол в игре с «Торонто» (6:3) и установил рекорд по числу заброшенных шайб в истории «Предаторз» (211).