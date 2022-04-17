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Сегодня, 08:35

Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин сократил отставание от третьего места до трех шайб

Овечкин отстает на три шайбы от третьего места в списке лучших снайперов сезона в НХЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (8:4).

Гол в ворота «Канадиенс» стал для 36-летнего форварда 47-м в сезоне-2021/22. Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов сезона, он сократил отставание от идущего на третьем месте Криса Крайдера («Рейнджерс») до 3 шайб.

Лидером таблицы лучших снайперов сезона остается Остон Мэттьюс («Торонто») с 58 голами, на втором месте — Леон Драйзайтль («Эдмонтон») с 54 шайбами.

Пятое место делят Кирилл Капризов («Миннесота») и Кайл Коннор («Виннипег»), у обоих форвардов по 43 гола в 73 матчах сезона.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 58 шайб в 70 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 54 шайбы в 75 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 50 шайб в 76 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 47 шайб в 73 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 43 шайбы в 73 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 43 шайбы в 73 матче

7. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 42 шайбы в 75 матчах

Александр Овечкин
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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 76 48 28 104
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 75 42 33 94
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 75 35 40 76
7 Нью-Джерси 75 26 49 59
8 Филадельфия 75 23 52 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 53 21 112
2 Торонто 75 49 26 104
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Детройт 75 29 46 68
6 Баффало 77 28 49 67
7 Оттава 75 28 47 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 75 55 20 116
2 Сент-Луис 75 45 30 100
3 Миннесота 74 46 28 99
4 Нэшвилл 75 43 32 91
5 Даллас 75 43 32 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 75 46 29 101
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 76 41 35 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 74 29 45 69
8 Сиэтл 74 24 50 54
Результаты / календарь
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20.04
21.04
22.04
17.04 02:00
Баффало – Филадельфия
 4 : 3
17.04 02:00
Монреаль – Вашингтон
 4 : 8
17.04 02:00
Оттава – Торонто
 4 : 5 ОТ
17.04 02:00
Тампа-Бэй – Виннипег
 7 : 4
17.04 03:00
Даллас – Сан-Хосе
 2 : 1
17.04 04:00
Колорадо – Каролина
 7 : 4
17.04 05:00
Калгари – Аризона
 9 : 1
17.04 05:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 4 : 3 Б
17.04 05:30
Лос-Анджелес – Коламбус
 2 : 1
17.04 20:00
Детройт – Флорида
 - : -
17.04 23:59
Филадельфия – Баффало
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 74 108
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 60 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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