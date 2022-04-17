Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин сократил отставание от третьего места до трех шайб

Овечкин отстает на три шайбы от третьего места в списке лучших снайперов сезона в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (8:4).

Гол в ворота «Канадиенс» стал для 36-летнего форварда 47-м в сезоне-2021/22. Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов сезона, он сократил отставание от идущего на третьем месте Криса Крайдера («Рейнджерс») до 3 шайб.

Лидером таблицы лучших снайперов сезона остается Остон Мэттьюс («Торонто») с 58 голами, на втором месте — Леон Драйзайтль («Эдмонтон») с 54 шайбами.

Пятое место делят Кирилл Капризов («Миннесота») и Кайл Коннор («Виннипег»), у обоих форвардов по 43 гола в 73 матчах сезона.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 58 шайб в 70 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 54 шайбы в 75 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 50 шайб в 76 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 47 шайб в 73 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 43 шайбы в 73 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 43 шайбы в 73 матче

7. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 42 шайбы в 75 матчах