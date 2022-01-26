Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Драйзайтль обогнал Овечкина и вышел на первое место

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль вышел в лидеры таблицы лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

Драйзайтль забил гол в матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (3:2 ОТ), после этого на его счету 59 (29+30) очков в нынешнем сезоне.

Вторую строчку в списке занимает форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 58 (29+29) очков. Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо забил гол и отдал две результативных передачи в игре с «Виннипегом» (5:3) и догнал Овечкина по количеству очков. Канадец уступает россиянину по количеству заброшенных шайб, поэтому идет на третьем месте.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 59 очков (29+30) в 38 матчах.

2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 58 (29+29) в 43 матчах.

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 58 (16+42) в 43 матчах.

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 56 (20+36) в 37 матчах.

5. Назем Кадри («Колорадо») — 52 (16+36) в 37 матчах.