«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» благодаря голу Макдэвида в овертайме

«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу забросил форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид, также в составе команды отличились Леон Драйзайтль и Райан Маклеод. У «Ванкувера» отличились Элиас Петтерсон и Тайлер Мотт.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Петтерссон — 10, 34:26 — 1:0. Мотт — 5 (мен., Миллер), 37:13 — 2:0. Маклеод — 5 (Расселл, Куккук), 46:33 — 2:1. Драйзайтль — 29 (Нюджент-Хопкинс, Пулюярви), 50:24 — 2:2. Макдэвид — 20 (Нерс), 64:36 — 2:3.

Вратари: Мартин — Коскинен.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (10+7+9+1) — 50 (15+11+15+9).

Наши: Подколзин (7.32/0/0) — -.

26 января. Ванкувер. Rogers Arena.