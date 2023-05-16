Голкипер «Торонто» Самсонов — о травме: «Сейчас мне уже лучше»
Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов рассказал о самочувствии после травмы шеи, которую он получил в столковении с защитником «Мэйпл Ливз» Люком Шенном в третьем матче серии с «Флоридой» (1-4).
«Два дня после столкновения я чувствовал себя плохо. Сейчас мне уже лучше, — цитирует RMNB Самсонова. — Я катался один раз перед последней игрой. В этом ничего сумасшедшего, это просто спорт».
Из-за повреждения 26-летний голкипер пропустил четвертый и пятый матчи серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой».
В этом сезоне Самсонов провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ, отразив 91.9 процента бросков при коэффициенте надежности 2.33. В 8 играх плей-офф он сумел отразить 89.8 процента бросков с кээффициентом надежности 3.13.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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Каролина – Флорида
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