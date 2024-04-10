Свечников забил лакросс-гол в матче с «Бостоном»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». 24-летний россиянин в середине второго периода открыл счет во встрече.

Свечников эффектно исполнил лакросс и забросил 19-ю шайбу в этом сезоне. Теперь у него 49 (19+30) очков.