Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»
«Вашингтон» на выезде выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Кэпиталз» прервали свою неудачную серию из 6 поражений.
Российский нападающий Александр Овечкин стал автором победного гола. Теперь у него 63 (30+33) очка в этом сезоне.
«Вашингтон» набрал 85 очков и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 9-й строчке — 84 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Вашингтон» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Строум — 27 (Фехервари), 37:47 — 0:1. Овечкин — 30 (Оши), 39:52 — 0:2. Кейн — 20 (Перрон, Раймонд), 59:58 — 1:2.
Вратари: Лайон (56:39 — 59:13, 59:22) — Линдгрен.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 43 (17+10+16) — 23 (8+8+7).
Наши: — - Алексеев (15.08/1/0), Овечкин (15.11/2/+1).
10 апреля. Детройт. Little Caesars Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|79
|53
|26
|110
|2
|Каролина
|79
|50
|29
|107
|3
|Айлендерс
|78
|36
|42
|87
|4
|Вашингтон
|78
|37
|41
|85
|5
|Питтсбург
|78
|36
|42
|84
|6
|Филадельфия
|79
|36
|43
|83
|7
|Нью-Джерси
|79
|37
|42
|79
|8
|Коламбус
|79
|26
|53
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|79
|46
|33
|107
|2
|Флорида
|79
|49
|30
|104
|3
|Торонто
|78
|46
|32
|101
|4
|Тампа-Бэй
|78
|44
|34
|95
|5
|Детройт
|78
|38
|40
|84
|6
|Баффало
|79
|37
|42
|79
|7
|Оттава
|78
|34
|44
|72
|8
|Монреаль
|78
|30
|48
|72
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|79
|50
|29
|109
|2
|Колорадо
|79
|49
|30
|104
|3
|Виннипег
|78
|48
|30
|102
|4
|Нэшвилл
|79
|45
|34
|95
|5
|Сент-Луис
|78
|41
|37
|87
|6
|Миннесота
|78
|37
|41
|84
|7
|Аризона
|78
|33
|45
|71
|8
|Чикаго
|77
|23
|54
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|78
|48
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|76
|47
|29
|99
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|93
|4
|Вегас
|77
|42
|35
|92
|5
|Сиэтл
|77
|33
|44
|79
|6
|Калгари
|77
|35
|42
|75
|7
|Анахайм
|79
|26
|53
|57
|8
|Сан-Хосе
|78
|18
|60
|45
|10.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|5 : 2
|10.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|2 : 5
|10.04
|02:00
|
Флорида – Оттава
|2 : 0
|10.04
|02:00
|
Айлендерс – Рейнджерс
|4 : 2
|10.04
|02:00
|
Монреаль – Филадельфия
|9 : 3
|10.04
|02:00
|
Бостон – Каролина
|1 : 4
|10.04
|02:00
|
Детройт – Вашингтон
|1 : 2
|10.04
|03:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|3 : 4 ОТ
|10.04
|03:00
|
Даллас – Баффало
|3 : 2
|10.04
|04:30
|
Колорадо – Миннесота
|5 : 2
|10.04
|05:00
|
Сиэтл – Аризона
|5 : 0
|10.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|3 : 1
|10.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|139
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|79
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|77
|66
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|79
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|15
|1.83