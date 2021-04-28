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Свечников стал третьей звездой матча с «Далласом»

06:15
Андрей Свечников. Фото AFP
Андрей Свечников. Фото AFP
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Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (5:1).

На счету россиянина три результативных передачи.

Все три звезды матча — нападающие «Каролины». Второй звездой признан Себастьян Ахо, у которого 1 гол и 2 результативных передачи. Первая звезда — Джордан Стаал, который забросил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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