Свечников стал третьей звездой матча с «Далласом»
06:15
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (5:1).
На счету россиянина три результативных передачи.
Все три звезды матча — нападающие «Каролины». Второй звездой признан Себастьян Ахо, у которого 1 гол и 2 результативных передачи. Первая звезда — Джордан Стаал, который забросил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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