Свечников стал третьей звездой матча с «Далласом»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (5:1).

На счету россиянина три результативных передачи.

Все три звезды матча — нападающие «Каролины». Второй звездой признан Себастьян Ахо, у которого 1 гол и 2 результативных передачи. Первая звезда — Джордан Стаал, который забросил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.