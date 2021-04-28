Три голевых передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Даллас»
«Каролина» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отличился тремя голевыми передачами. Его соотечественник и вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 25 из 30 бросков по своим воротам.
RAISE UP pic.twitter.com/rMVGd5rlp2— x — Carolina Hurricanes (@Canes) April 28, 2021
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Каролина» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Голы: Стаал — 15 (бол., Ахо, Свечников), 7:08 — 0:1. Ахо — 21 (Пеши, Свечников), 8:09 — 0:2. Стаал — 16 (бол., Ахо, Свечников), 21:13 — 0:3. Робертсон — 15, 27:45 — 1:3. Маккормик — 2 (Гики, Лоренц), 45:18 — 1:4. Нидеррайтер — 18 (Стаал, Фогеле), 52:14 — 1:5.
Вратари: Худобин — Неделькович.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (7+13+8) — 30 (15+7+8).
Наши: Гурьянов (14.20/3/-1) — Свечников (16.35/2/0).
28 апреля. Даллас. American Airlines Center.
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