Задоров подрался с Шенном. Видео

Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров стал участником драки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». В конце первого периода он подрался с защитником «Лайтнинг» Люком Шенном. Оба получили по пятиминутному штрафу.

Причиной потасовки стал жесткий силовой прием Шенна против нападающего «Блэкхокс» Доминика Кубалика в центре площадки.