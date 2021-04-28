Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Задоров подрался с Шенном. Видео

06:29
28 апреля. &quot;Чикаго&quot; - &quot;Тампа-Бэй&quot; - 4:7. Никита Задоров дерется с Люком Шенном. Фото nhl.com
28 апреля. &amp;quot;Чикаго&amp;quot; - &amp;quot;Тампа-Бэй&amp;quot; - 4:7. Никита Задоров дерется с Люком Шенном. Фото nhl.com
Теги:

Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров стал участником драки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». В конце первого периода он подрался с защитником «Лайтнинг» Люком Шенном. Оба получили по пятиминутному штрафу.

Причиной потасовки стал жесткий силовой прием Шенна против нападающего «Блэкхокс» Доминика Кубалика в центре площадки.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
18-летняя девушка скончалась на Манежной площади в Москве
Пользователей Android предупредили об опасности функции быстрой оплаты
Каким болезням подвержены люди с разными группами крови

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд