Задоров подрался с Шенном. Видео
06:29
Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров стал участником драки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». В конце первого периода он подрался с защитником «Лайтнинг» Люком Шенном. Оба получили по пятиминутному штрафу.
Причиной потасовки стал жесткий силовой прием Шенна против нападающего «Блэкхокс» Доминика Кубалика в центре площадки.
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю