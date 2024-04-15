«Чикаго» — «Каролина»: видеообзор матча

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Чикаго» — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Сэт Джарвис, еще по голу забили Джордан Стаал и Себастьян Ахо, у Андрея Свечникова две результативные передачи. У «Блэкхокс» шайбы забросили Фрэнк Назар и Андреас Атанасиу.

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