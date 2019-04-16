Свечников не смог вернуться на лед после драки с Овечкиным

В первом периоде между форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным и нападающим "Каролины" Андреем Свечниковым произошла драка.

Овечкин отправил своего соперника в нокаут, оба игрока получили пятиминутные удаления. Свечников при этом из-за повреждения не смог продолжить игру и больше на лед не выходил.

Full Ovechkin and Svechnikov incident. Ovechkin's 4th career fight comes in game 3 against the Hurricanes #ALLCAPS @nbcwashington pic.twitter.com/Xun4DSbVfL – NBC4 Sports (@NBC4Sports) 15 апреля 2019 г.

Счет в серии - 2-1 в пользу "Вашингтона". Следующий матч состоится 19 апреля.

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