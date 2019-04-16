05:10 | Хоккей — НХЛ

Свечников не смог вернуться на лед после драки с Овечкиным

2
Обсудить

В первом периоде между форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным и нападающим "Каролины" Андреем Свечниковым произошла драка.

Овечкин отправил своего соперника в нокаут, оба игрока получили пятиминутные удаления. Свечников при этом из-за повреждения не смог продолжить игру и больше на лед не выходил.

Счет в серии - 2-1 в пользу "Вашингтона". Следующий матч состоится 19 апреля.

НХЛ: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

2
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ