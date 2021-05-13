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Свечков занял 10-е место в рейтинге драфта НХЛ-2021 по версии Крэйга Баттона

16:13
Федор Свечников. Фото IIHF
Федор Свечников. Фото IIHF

Три россиянина попали в рейтинг драфта НХЛ-2021, составленный экспертом TSN Крэйгом Баттоном.

Топ-32 возглавил защитник университета Мичигана Оуэн Пауэр.

Игрок Федор Свечников (система СКА) занял 10-е место, защитник Даниил Чайка (система ЦСКА) — на 21-м месте, форвард Никита Чибриков (система СКА) расположился на 23-й позиции.

Топ-10 выглядит следующим образом.

1. Оуэн Пауэр (университет Мичигана, NCAA)

2. Брандт Кларк («Нове Замки», Словакия)

3. Симон Эдвинссон («Фрелунда», Швеция)

4. Люк Хьюз (USNTDP, США)

5. Мэттью Бенирс (университет Мичигана, NCAA)

6. Вильям Эклунд («Юргорден», Швеция)

7. Дилан Гюнтер («Эдмонтон Ойл Кингс», WHL)

8. Захари Л'Эро («Галифакс», QMJHL)

9. Йеспер Вальстедт («Лулео», Швеция)

10. Федор Свечков (СКА)

Интервью Федора Свечникова — об ЮЧМ, «Ладе» и драфте НХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.tsn.ca/craig-s-list-defencemen-dominate-top-of-nhl-draft-prospect-rankings-1.1638404

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