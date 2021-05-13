Егор Замула: «Меня звали в СКА, но «Филадельфия» не отпустила»

Защитник «Филадельфии» Егор Замула рассказал в интервью «СЭ» о том, что клуб не отпустил его в СКА, который владеет правами на игрока в КХЛ.

— Я благодарен клубу за то, что весь сезон провел в АХЛ. Вы знаете, что меня не отпускали играть в Россию?

— Нет, а почему?

— И я постоянно задавал этот вопрос. Говорил, что все мои сверстники выступают в КХЛ, у них есть практика, почему и мне нельзя поддерживать форму дома. Из СКА звонили, звали обратно, предлагали контракт. Но в «Филадельфии» все время отвечали отказом.

— А чем мотивировали?

— Тем, что я должен быть постоянно у них на виду, много работать в зале, выполнять определенную программу. Говорили так: «Егор, мы нисколько не сомневаемся в твоих возможностях быстро набрать форму, вернуть игровые кондиции, так что лучше тебе быть с нами, ходи в зал, мы постоянно будем следить за тобой».

(Алексей Шевченко)