Егор Замула: «В «Филадельфии» говорят, что следующий сезон начну в основе»

Защитник «Филадельфии» Егор Замула рассказал в интервью «СЭ» об обещаниях со стороны руководства клуба.

— В клубе говорят, что со следующего сезона я буду начинать в основном составе. Опять же, такие разговоры слышишь постоянно. Во «Флайерз» теперь будут большие изменения, многое будет зависеть от того, кого позовут, какие обмены совершат. Я бы хотел играть только в «Филадельфии».

— В клубах часто говорят то, что хочешь услышать. И при этом делают все иначе.

— Надеюсь, что не в моем случае. Я уже говорил, что мне интересно играть в НХЛ, а если этот вариант не рассматривается, то гораздо приятней будет не в лиге фарм-клубов, а дома, при своих болельщиках, в своей стране.

Напомним, что 21-летний российский хоккеист в этом сезоне дебютировал в составе «Флайерз» и провел два матча в НХЛ.

(Алексей Шевченко)