Нападающий Оскар Сундквист продлил контракт с "Сент-Луисом"​, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 25-летним шведом рассчитано на четыре года. Зарплата игрока составит 2,75 миллиона долларов в год.

В сезоне-2018/19 Сундквист набрал 31 (14+17) очко в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ​. В плей-офф он набрад 9 (4+5) очков в 25 встречах.

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