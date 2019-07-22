Нападающий Оскар Сундквист продлил контракт с "Сент-Луисом", сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 25-летним шведом рассчитано на четыре года. Зарплата игрока составит 2,75 миллиона долларов в год.
В сезоне-2018/19 Сундквист набрал 31 (14+17) очко в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он набрад 9 (4+5) очков в 25 встречах.
Another RFA is back!!! @sundqvist32 has agreed to a four-year deal with the #stlblues.— St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) July 21, 2019
DETAILS: https://t.co/AahdIIixSH pic.twitter.com/peRjIVLqDh
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