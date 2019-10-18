Суббан очень странно поздравил Вонн с днем рождения. Вам бы такое понравилось?
Хоккеист «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан своеобразно поздравил с днем рождения свою невесту, олимпийскую чемпионку по горнолыжному спорту Линдси Вонн. На 34-летие спортсменки он опубликовал в Twitter видео спящей спотсменки.
«С днем рождения самого прекрасного человека из всех, кого я знаю! Спасибо за то, что всегда заставляешь менея улыбаться. Даже когда спишь. Наслаждайся своим особенным днем. Люблю тебя», — подписал ролик Суббан.
В комментариях многие подписчики заметили, что Вонн вряд ли понравится такое поздравление, поскольку мало кто любит, когда его снимают спящим.
Вонн и Суббан встречаются с 2018 года. Прошлым летом они объявили о помолвке.
Happy Birthday to the most amazing human I know! Thanks for always making me smile! You do it even when you're still sleeping..????????????? enjoy your special day? Love You @lindseyvonn pic.twitter.com/7cxLZKYGiF— P.K. Subban (@PKSubban1) October 18, 2019