Суббан очень странно поздравил Вонн с днем рождения. Вам бы такое понравилось?

Хоккеист «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан своеобразно поздравил с днем рождения свою невесту, олимпийскую чемпионку по горнолыжному спорту Линдси Вонн. На 34-летие спортсменки он опубликовал в Twitter видео спящей спотсменки.

«С днем рождения самого прекрасного человека из всех, кого я знаю! Спасибо за то, что всегда заставляешь менея улыбаться. Даже когда спишь. Наслаждайся своим особенным днем. Люблю тебя», — подписал ролик Суббан.

В комментариях многие подписчики заметили, что Вонн вряд ли понравится такое поздравление, поскольку мало кто любит, когда его снимают спящим.

Вонн и Суббан встречаются с 2018 года. Прошлым летом они объявили о помолвке.