Строительство новой арены "Калгари" может обойтись в 600 миллионов долларов

"Калгари" заключил предварительную сделку с властями города о строительстве новой арены, сообщает Calgary Herald.

Ожидается, что стоимость новой арены составит от 550 до 600 миллионов долларов, а ее вместимость – 18 000 человек. Проект также включает торговые площади, общественный каток и подземную парковку.

Сделка должна закрепить за городом право собственности на новое сооружение. Если городской совет одобрит соглашение, строительство, скорее всего, начнется в 2020 году. Нынешняя арена "Калгари" Scotiabank Saddledome была открыта в 1983 году.