Стоун проанализировал ошибки «Вегаса» третьем матче серии против «Монреаля»

Капитан «Вегаса» Марк Стоун проанализировал третий матч серии третьего раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (3:2 ОТ, 2-1 – в серии). 29-летний хоккеист считает, что команда испытывает проблемы в игре в большинстве.

«Сегодня в равных составах мы играли великолепно, -цитирует стоуна официальный сайт НХЛ на русском языке. – Мы контролировали ход матча большую часть времени, создавали много голевых моментов. Но в последних играх наше большинство не выглядит идеально. Не хватает какого-то момента, точного броска, чтобы наши спецбригады заработали».

Стоун отмечает, что при наличии недостатков, игроки команды знают как играть в условиях большинства.

«Вроде бы все делаем нормально, но вхолостую. Но наши хоккеисты знают, как играть в большинстве. И если ты создаешь моменты в равных составах, то и при реализации лишнего однажды забьешь», – уверен хоккеист.

При этом канадец доволен игрой, но признаем, что им есть куда развиваться.

«В целом мы играли хорошо. Нам нравится то, что мы делаем на льду. Мы провели отличные 60 минут. Просто нужно лучше реализовывать свои голевые моменты. И нам есть в чем прибавлять. То же большинство должно стать лучше. И нужно сильно начинать каждый матч, стараясь сразу забить гол.

Думаю, главная причина такого результата после первых трех игр – то, что у нас большинство барахлит. И нужно его починить», – подытожил Стоун.

Счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Канадиенс» - 2:1 в пользу «Монреаля». Следующий матч пройдет 21 июня и начнется в 3:00 мск.