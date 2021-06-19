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На Айкела претендуют шесть клубов НХЛ

19:09
Джек Айкел. Фото ХК «Баффало».
Джек Айкел. Фото ХК «Баффало».
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«Баффало» готов изучить варианты обмена капитана команды Джека Айкела. На 24-летнего центрфорварда претендуют «Анахайм», «Филадельфия», «Миннесота», «Лос-Анджелес», «Рейнджерс» и «Чикаго», сообщает NY Post.

Айкел пропустил остаток сезона из-за грыжи межпозвоночного диска на шее. В регулярном чемпионате форвард забросил две шайбы и отдал 16 голевых передач в 21 игре.

Айкел был выбран «Баффало» на драфте-2015 под общим 2-м номером. Его контракт с зарплатой в 10 миллионов долларов в год действует до конца сезона-2025/26. Предстоящий сезон будет последним по этому соглашению, перед тем как у игрока вступит в силу пункт о запрете на обмен.

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Иван Шитик все материалы автора
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