На Айкела претендуют шесть клубов НХЛ

«Баффало» готов изучить варианты обмена капитана команды Джека Айкела. На 24-летнего центрфорварда претендуют «Анахайм», «Филадельфия», «Миннесота», «Лос-Анджелес», «Рейнджерс» и «Чикаго», сообщает NY Post.

Айкел пропустил остаток сезона из-за грыжи межпозвоночного диска на шее. В регулярном чемпионате форвард забросил две шайбы и отдал 16 голевых передач в 21 игре.

Айкел был выбран «Баффало» на драфте-2015 под общим 2-м номером. Его контракт с зарплатой в 10 миллионов долларов в год действует до конца сезона-2025/26. Предстоящий сезон будет последним по этому соглашению, перед тем как у игрока вступит в силу пункт о запрете на обмен.