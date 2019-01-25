Стивен Стэмкос: "У Кучерова абсолютно все про хоккей"

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос высказался в адрес форварда Никиты Кучерова. По его словам, игрок всем сердцем любит хоккей и стремится стать лучшим в этом виде спорта.

- Люди не понимают, насколько усердно он работает, особенно за пределами льда, - приводит официальный сайт НХЛ слова Стэмкоса. - Абсолютно все у него про хоккей. Он пишет мне смс - ты видел этот гол, видел как сыграл парень в том эпизоде, обратил внимание, сколько этот парень отыграл в том матче? Это просто безумие, насколько он любит хоккей и хочет стать лучшим.

В текущем сезоне Кучеров набрал 78 (22+56) очков, он является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ на данный момент.

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