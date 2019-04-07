Стивен Стэмкос: "Тампа" готова к битве за Кубок Стэнли"

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос заявил о готовности команды побороться за Кубок Стэнли в этом сезоне. "Лайтнинг" выиграли "Президент Трофи", повторив рекорд "Детройта" по победам (62). Российский голкипер Андрей Василевский стал лучшим по победам среди вратарей (39), а российский нападающий Никита Кучеров - лучшим бомбардиром - 128 (41+87) очков.

- Надо поблагодарить всю нашу организацию, каждого игрока за то, что вне зависимости от того, на каком месте в таблице мы находились, мы выходили на лед со жгучим желанием победить, - цитирует Стэмкоса русскоязычная версия сайта НХЛ. - Мы давно знали, что уже попали в плей-офф. Но хотели выдать сильный финиш. И мы это сделали. Теперь могу сказать, что мы готовы к битве за Кубок Стэнли.