«Миннесота» нанесла «Чикаго» пятое поражение подряд

«Миннесота» на выезде обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За «Уайлд» голы забили Джейк Луккини и Маркус Фолиньо. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провел на льду 21 минуту 5 секунд и не набрал очков, показатель полезности «-1».

У «Блэкхокс» единственный гол забил Ник Фолиньо.

«Чикаго» проиграл пятый матч подряд и занимает 16-е место в турнирной таблице Западной конференции (30 очков в 51 игре). «Миннесота» находится на 13-й строчке с 49 баллами в 50 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Миннесота» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Луккини — 1 (Леттьери, Духайм), 12:27 — 0:1. Фолиньо — 10 (Курашев, Рэддиш), 33:44 — 1:1. Фолиньо — 9 (Леттьери, Фэйбер), 50:07 — 1:2.

Вратари: Мразек (57:31 — 59:45, 59:47) — Густавссон.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 21 (1+9+11) — 25 (11+8+6).

Наши: — - Капризов (21.05/3/-1).

8 февраля. Чикаго. United Center.