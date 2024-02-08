«Миннесота» нанесла «Чикаго» пятое поражение подряд
«Миннесота» на выезде обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
За «Уайлд» голы забили Джейк Луккини и Маркус Фолиньо. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провел на льду 21 минуту 5 секунд и не набрал очков, показатель полезности «-1».
У «Блэкхокс» единственный гол забил Ник Фолиньо.
«Чикаго» проиграл пятый матч подряд и занимает 16-е место в турнирной таблице Западной конференции (30 очков в 51 игре). «Миннесота» находится на 13-й строчке с 49 баллами в 50 матчах.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Миннесота» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Луккини — 1 (Леттьери, Духайм), 12:27 — 0:1. Фолиньо — 10 (Курашев, Рэддиш), 33:44 — 1:1. Фолиньо — 9 (Леттьери, Фэйбер), 50:07 — 1:2.
Вратари: Мразек (57:31 — 59:45, 59:47) — Густавссон.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 21 (1+9+11) — 25 (11+8+6).
Наши: — - Капризов (21.05/3/-1).
8 февраля. Чикаго. United Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|51
|32
|19
|67
|2
|Каролина
|49
|28
|21
|61
|3
|Филадельфия
|51
|26
|25
|58
|4
|Айлендерс
|50
|21
|29
|54
|5
|Питтсбург
|47
|23
|24
|53
|6
|Нью-Джерси
|48
|25
|23
|53
|7
|Вашингтон
|48
|22
|26
|51
|8
|Коламбус
|50
|16
|34
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|50
|31
|19
|71
|2
|Флорида
|50
|31
|19
|66
|3
|Торонто
|49
|26
|23
|60
|4
|Тампа-Бэй
|51
|27
|24
|59
|5
|Детройт
|50
|26
|24
|58
|6
|Монреаль
|50
|21
|29
|50
|7
|Баффало
|50
|22
|28
|48
|8
|Оттава
|47
|20
|27
|42
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|51
|32
|19
|68
|2
|Даллас
|51
|31
|20
|68
|3
|Виннипег
|48
|30
|18
|65
|4
|Сент-Луис
|49
|26
|23
|54
|5
|Нэшвилл
|51
|26
|25
|54
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|50
|22
|28
|49
|8
|Чикаго
|51
|14
|37
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|50
|34
|16
|73
|2
|Вегас
|51
|30
|21
|66
|3
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|59
|4
|Лос-Анджелес
|48
|23
|25
|56
|5
|Сиэтл
|50
|21
|29
|52
|6
|Калгари
|50
|23
|27
|51
|7
|Анахайм
|50
|18
|32
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|8.02
|03:00
|
Торонто – Даллас
|5 : 4
|8.02
|03:00
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|3 : 1
|8.02
|05:30
|
Чикаго – Миннесота
|1 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|50
|86
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|51
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|73
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|48
|41
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|50
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|18
|1.88