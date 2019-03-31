Стивен Стэмкос: "Овечкин – настоящий конь. Он эффективно играет, что поразительно"

Нападающий и капитан "Тампы-Бэй" Стивен Стэмкос поражен эффективностью российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, который отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Лайтнинг" (6:3), информирует Washington Post.

Теперь на счету 33-летнего Овечкина 50 голов в восьмом сезоне в НХЛ. Всего нападающий забил 658 шайб в 1081 матче лиги.

– Овечкин нашел способ последовательно и стабильно забивать в этой лиге. Это очевидно, что ему не очень-то сложно делать это. Он настоящий конь, большой и сильный парень. Остается только удивляться его бомбардирской стабильности на протяжении стольких лет. Он так поддерживает свое здоровье, эффективно играет – поразительно. Овечкин ответил тем скептикам, которые ожидали, что он остановится. С его броском шайба в большинстве случаев оказывается в сетке ворот, – цитирует Стэмкоса Washington Post.

Овечкин дважды прострелил Василевского и добил "Тампу". Есть 50 голов!