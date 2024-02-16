Купер: «Кучеров фантастически играл в матче против «Колорадо»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал игру российского нападающего Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (6:3).

«Он предан своему делу. То, как Никита работает на льду в каждой игре — он просто одаренный, одаренный игрок, обладающий особым интеллектом. Против него тяжело защищаться. Я думаю, что сегодня он играл фантастически», — цитирует Купера Tampa Bay Times.

В матче против «Колорадо» Кучеров забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. 30-летний россиянин продолжает удерживать лидерство в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ, на его счету 93 (36+57) очка в 54 играх.

«Тампа» набрала 65 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.