Статистика Малкина в серии с «Айлендерс»: 5 очков, 8 бросков по воротам и 8 минут штрафа

«Питтсбург» в серии первого раунда плей-офф НХЛ проиграл «Айлендерс» (2-4) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

Форвард «пингвинов» Евгений Малкин провел четыре матча серии, в которых набрал 5 (1+4) очков, сделал 8 бросков по воротам, набрал 8 минут штрафа и завершил серию с показателем полезности «-2».

Также 34-летний россиянин набрал 174 (64+110) очка в 170 матчах в плей-офф и опередил по этому показателю Марио Лемье (172). Лидером «Пингвинз» в плей-офф остается Сидни Кросби, который набрал 190 (69+121) очков в 172 матчах.