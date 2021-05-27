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Тротц прокомментировал выход «Айлендерс» во второй раунд плей-офф НХЛ

06:31
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (4-2).

«С этой командой можно добиться многого, когда все сосредоточены на задаче. Я говорил это, наверное, в каждой команде, которую возглавлял: «Если хочешь идти куда-нибудь быстро, иди один. Если хочешь пойти куда-нибудь далеко, иди с командой». Эти ребята верят в команду и ее силу», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

«Айлендерс» победили в серии со счетом 4-2 и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретятся с «Бостоном».

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