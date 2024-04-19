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Сегодня, 08:19

Стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли

Сергей Разин
корреспондент
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Кубок Стэнли.
Фото Global Look Press

Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

Победитель регулярного чемпионата «Рейнджерс» сыграет с «Вашингтоном», а действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» встретится с «Далласом».

«Рейнджерс» — «Вашингтон»

«Каролина» — «Айлендерс»

«Флорида» — «Тампа»

«Бостон» — «Торонто»

«Колорадо» — «Виннипег»

«Ванкувер» — «Нэшвилл»

«Даллас» — «Вегас»

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».

Первый раунд плей-офф стартует в ночь с 20 на 21 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас».

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Виннипег Джетс
ХК Даллас Старз
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 88
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
0 - 0
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
0 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
0 - 0
1. Бостон - Торонто
0 - 0
0 - 0
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
1. Каролина - Айлендерс
0 - 0
0 - 0
Результаты / календарь
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
21.04
19.04 02:00
Миннесота – Сиэтл
 3 : 4
19.04 03:00
Виннипег – Ванкувер
 4 : 2
19.04 04:00
Калгари – Сан-Хосе
 5 : 1
19.04 04:30
Колорадо – Эдмонтон
 5 : 1
19.04 05:00
Вегас – Анахайм
 1 : 4
19.04 05:30
Лос-Анджелес – Чикаго
 5 : 4 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 81 144
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 82 140
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 132
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 81 69
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 82 57
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 80 56
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Георгий Романов

Георгий Романов

Сан-Хосе

 2 1.01
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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