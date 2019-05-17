Стаал назвал причину поражения в серии плей-офф НХЛ с "Бостоном"

Нападающий "Каролины" Джордан Стаал признал, что одной из причин поражения в финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ против "Бостона" стала игра спецбригад.

– "Бостон" провел великолепную серию и были лучшей командой, чем мы, – приводит слова Стаала русскоязычный сайт НХЛ. – Думаю, что в конечном итоге игра наших спецбригад убила нас. В этом смысле и я, и многие другие наши парни должны были сыграть лучше. В конечном итоге они были лучше, да и мы сами тоже помогли себя обыграть.

В финале Кубка Стэнли "Бостон" встретится с победителем пары "Сан-Хосе" – "Сент-Луис"​ (2-1).

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