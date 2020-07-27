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Sportsnet: владелец «Аризоны» потребует от лиги дать оценку поведению бывшего генменеджера клуба

09:56
Джон Чайка. Фото nhl.com
Джон Чайка. Фото nhl.com
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Владелец «Аризоны» Алекс Меруэло обратиться к комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну с требованием дать оценку действиям и поступкам уже бывшего генерального менеджера «Койотов» Джона Чайки, утверждает Sportsnet.

По информации источника, Меруэло месяц назад получил запрос от другого клуба НХЛ (предположительно, «Баффало»), который хотел провести переговоры с Чайкой о возможном сотрудничестве. Изначально Меруэло дал разрешение. Но после того, как выяснилось, что Чайка получил очень выгодное предложение, предусматривающее широкие полномочия, заморозил переговоры.

Ранее Меруэло выступил инициатором продления контракта с Чайкой до конца сезона-2023/24. Но после этой ситуации отношения между владельцем и генеральным менеджером испортились. Это привело к расторжению договора и обменом нелицеприятными высказываниями в прессе.

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