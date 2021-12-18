Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на заброшенную шайбу форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:2).

«Я рад абсолютно каждому достижению Овечкина. Когда он остановится? Дай бог, чтобы он играл как можно дольше. Главное — беречь здоровье. Он нас балует рекордами, все мы ждем от него успешного результата каждый день. Хотелось бы, чтобы Овечкин поиграл еще пару сезонов. Одно удовольствие наблюдать за его игрой на площадке. Саша большой профессионал своего дела, уверен, что это не последний его рекорд», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В текущем сезоне 36-летний Овечкин набрал 47 (22+25) очков в 30 матчах за «Кэпиталз».

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов нынешнего сезона, уступая лишь Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона», на счету которого 23 гола.