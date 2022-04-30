Мэттьюс стал лучшим снайпером сезона в НХЛ

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2021/22.

24-летний американец забросил 60 шайб в 73 матчах. Вторым стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, забивший 55 голов в 80 встречах. Замкнул тройку лидеров нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, на счету которого 52 шайбы в 81 матче.

Лучшим снайперов среди россиян стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший 50 шайб в 77 матчах.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 60 шайб в 73 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 55 шайб в 80 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 52 шайбы в 81 матче

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 50 шайб в 77 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 47 шайб в 81 матче

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 46 шайб в 78 матчах

7. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 44 шайбы в 80 матчах