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Сорокин признан первой звездой матча с «Виннипегом»

05:30
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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (2:0).

26-летний россиянин отразил 24 броска по воротам. Второй звездой признан форвард «островитян» Брок Нельсон, третья звезда — вратарь «Джетс» Эрик Комри.

После этого матча «Айлендерс» с 12 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 14 очками — на пятой строчке Запада.

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Сергей Разин все материалы автора
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