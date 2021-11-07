Сорокин признан первой звездой матча с «Виннипегом»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (2:0).

26-летний россиянин отразил 24 броска по воротам. Второй звездой признан форвард «островитян» Брок Нельсон, третья звезда — вратарь «Джетс» Эрик Комри.

После этого матча «Айлендерс» с 12 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 14 очками — на пятой строчке Запада.