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«Вегас» одержал волевую победу над «Монреалем»

05:21
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 5:2.

«Канадиенс» до 36-й минуты вели со счетом 2:0 — отличились Ник Сузуки и Тайлер Тоффоли. У «рыцарей» шайбы забросили Алекс Пьетранжело, Джонатан Маршессо, Дилан Коглан, Чендлер Стивенсон и Брейден Макнэбб.

После этого матча «Вегас» с 12 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Монреаль» с 6 очками — на последней строчке Востока.

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Сергей Разин все материалы автора
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