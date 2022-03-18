Овечкин стал 3-й звездой матча «Коламбус» — «Вашингтон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Коламбус» — «Вашингтон» (2:7). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. В этой встрече он отметился голом и голевой передачей.

Второй звездой стал форвард Антони Манта, забросивший две шайбы. Возглавил тройку голкипер Витек Ванечек, отразивший 39 из 41 броска по своим воротам.