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Сегодня, 05:52

Овечкин стал 3-й звездой матча «Коламбус» — «Вашингтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Коламбус» — «Вашингтон» (2:7). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. В этой встрече он отметился голом и голевой передачей.

Второй звездой стал форвард Антони Манта, забросивший две шайбы. Возглавил тройку голкипер Витек Ванечек, отразивший 39 из 41 броска по своим воротам.

Александр Овечкин
Витек Ванечек
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 60 41 19 87
2 Питтсбург 62 37 25 83
3 Рейнджерс 61 38 23 81
4 Вашингтон 62 34 28 78
5 Коламбус 62 31 31 65
6 Айлендерс 58 25 33 59
7 Филадельфия 60 19 41 49
8 Нью-Джерси 61 22 39 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 41 19 88
2 Тампа-Бэй 60 39 21 84
3 Торонто 61 39 22 83
4 Бостон 61 37 24 79
5 Детройт 60 24 36 55
6 Баффало 61 20 41 48
7 Оттава 60 21 39 47
8 Монреаль 61 16 45 41
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 60 34 26 77
3 Миннесота 59 35 24 74
4 Нэшвилл 61 35 26 74
5 Даллас 59 33 26 69
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 60 37 23 81
2 Лос-Анджелес 62 33 29 74
3 Эдмонтон 61 34 27 72
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 61 30 31 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 59 26 33 60
8 Сиэтл 62 18 44 42
Результаты / календарь
8.03
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10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
18.03 02:00
Рейнджерс – Айлендерс
1 : 2
18.03 02:00
Коламбус – Вашингтон
 2 : 7
18.03 02:00
Монреаль – Даллас
 3 : 4 ОТ
18.03 02:00
Торонто – Каролина
 3 : 2
18.03 02:00
Филадельфия – Нэшвилл
 5 : 4
18.03 03:00
Сент-Луис – Питтсбург
 2 : 3 Б
18.03 04:00
Эдмонтон – Баффало
 6 : 1
18.03 05:00
Ванкувер – Детройт
 - : -
18.03 05:00
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 - : -
18.03 05:30
Вегас – Флорида
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 85
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 60 84
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 60 39
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 39
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 47 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 40 2.08
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