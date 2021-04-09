Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Соловьев — о контракте с «Калгари»: «За этот сезон я прибавил в разных аспектах»

16:27
Теги:

Защитник минского «Динамо» Илья Соловьев прокомментировал новость, что он пописал контракт с «Калгари».

— Как сказали генменеджер и скаут по развитию молодежи «Калгари», за этот сезон я прибавил в разных аспектах. Плюс много работали агенты. Само собой такой прогресс стал возможен благодаря игре за минское «Динамо» в КХЛ. Хотел бы поблагодарить тренеров: Крэйга Вудкрофта, Павла Перепехина, Михаила Грабовского, Андрея Мезина, Адриана Вальво, Бориса Короля. Они придали импульс для развития. Для молодого защитника я играл очень много, в некоторых матчах больше 20 минут проводил на льду. Это серьезный опыт, — цитирует игрока сайт «Динамо».

— Похоже, у тебя новости и в личной жизни.

— Когда узнал, что могу заключить контракт с клубом НХЛ и в перспективе отправиться за океан, решил сделать предложение девушке, с которой давно вместе. Считаю, что это по-мужски.

Спасибо родителям, что не стали отговаривать. Мама, понятно, всегда за. Предполагал, что папа может начать советовать, мол, не надо спешить делать такой шаг. Но он сразу сказал: «Сын, молодчик! Берегите друг друга!» А предложение сделал в кругу семей. У папы невесты был день рождения, я сказал красивый тост. Всегда считал, что главное не то, как ты это сделаешь, а в какой ситуации. Считаю, что все сделал правильно и красиво.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/intervyu/ilya-solovyev-o-predlozhenii-ruki-i-serdtsa-vyzovakh-pered-chm-kontrakte-v-nkhl-/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...