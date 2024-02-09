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Сегодня, 04:20

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 833-го гола Александра

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки
Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

Для 38-летнего россиянина этот гол стал 833-м в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 61 шайбу.

Александр Овечкин. Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 833-го гола Овечкина. Текущее положение

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
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«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
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«Калгари» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 833-го гола Овечкина. Текущее положение

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 51 32 19 67
2 Каролина 49 28 21 61
3 Филадельфия 51 26 25 58
4 Айлендерс 50 21 29 54
5 Питтсбург 47 23 24 53
6 Нью-Джерси 48 25 23 53
7 Вашингтон 48 22 26 51
8 Коламбус 50 16 34 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 50 31 19 71
2 Флорида 50 31 19 66
3 Торонто 49 26 23 60
4 Тампа-Бэй 51 27 24 59
5 Детройт 50 26 24 58
6 Монреаль 50 21 29 50
7 Баффало 50 22 28 48
8 Оттава 47 20 27 42
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 51 32 19 68
2 Даллас 51 31 20 68
3 Виннипег 48 30 18 65
4 Сент-Луис 49 26 23 54
5 Нэшвилл 51 26 25 54
6 Аризона 48 23 25 49
7 Миннесота 50 22 28 49
8 Чикаго 51 14 37 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 50 34 16 73
2 Вегас 51 30 21 66
3 Эдмонтон 46 29 17 59
4 Лос-Анджелес 48 23 25 56
5 Сиэтл 50 21 29 52
6 Калгари 50 23 27 51
7 Анахайм 50 18 32 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
Результаты / календарь
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
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6.02
7.02
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10.02
11.02
13.02
14.02
15.02
9.02 03:00
Каролина – Колорадо
 - : -
9.02 03:00
Флорида – Вашингтон
 - : -
9.02 03:00
Бостон – Ванкувер
 - : -
9.02 03:00
Нью-Джерси – Калгари
 - : -
9.02 03:00
Филадельфия – Виннипег
 - : -
9.02 04:00
Айлендерс – Тампа-Бэй
 - : -
9.02 05:00
Аризона – Вегас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 50 86
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 51 85
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 50 73
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 48 41
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 50 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 50 33
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 18 1.88
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