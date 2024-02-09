Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 833-го гола Овечкина. Текущее положение
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».
38-летний россиянин достиг отметки в 833 заброшенные шайб в 1393 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Список лучших снайперов в истории НХЛ
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)
2. Александр Овечкин (Россия) — 833 (1393)
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|51
|32
|19
|67
|2
|Каролина
|49
|28
|21
|61
|3
|Филадельфия
|51
|26
|25
|58
|4
|Айлендерс
|50
|21
|29
|54
|5
|Питтсбург
|47
|23
|24
|53
|6
|Нью-Джерси
|48
|25
|23
|53
|7
|Вашингтон
|48
|22
|26
|51
|8
|Коламбус
|50
|16
|34
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|50
|31
|19
|71
|2
|Флорида
|50
|31
|19
|66
|3
|Торонто
|49
|26
|23
|60
|4
|Тампа-Бэй
|51
|27
|24
|59
|5
|Детройт
|50
|26
|24
|58
|6
|Монреаль
|50
|21
|29
|50
|7
|Баффало
|50
|22
|28
|48
|8
|Оттава
|47
|20
|27
|42
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|51
|32
|19
|68
|2
|Даллас
|51
|31
|20
|68
|3
|Виннипег
|48
|30
|18
|65
|4
|Сент-Луис
|49
|26
|23
|54
|5
|Нэшвилл
|51
|26
|25
|54
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|50
|22
|28
|49
|8
|Чикаго
|51
|14
|37
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|50
|34
|16
|73
|2
|Вегас
|51
|30
|21
|66
|3
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|59
|4
|Лос-Анджелес
|48
|23
|25
|56
|5
|Сиэтл
|50
|21
|29
|52
|6
|Калгари
|50
|23
|27
|51
|7
|Анахайм
|50
|18
|32
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|9.02
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|- : -
|9.02
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|- : -
|9.02
|03:00
|
Бостон – Ванкувер
|- : -
|9.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Калгари
|- : -
|9.02
|03:00
|
Филадельфия – Виннипег
|- : -
|9.02
|04:00
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|- : -
|9.02
|05:00
|
Аризона – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|50
|86
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|51
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|73
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|48
|41
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|50
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|18
|1.88