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Сегодня, 05:45

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу? Расклады после 795-го гола Александра

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу
Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1).

Теперь на счету 37-летнего россиянина 795 шайб в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает 3-е место среди всех игроков НХЛ. Больше него забросили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того чтобы выйти на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 6 шайб, на 1-е — 99.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
2
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«Вашингтон» на выезде переиграл «Филадельфию». Овечкин оформил дубль

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 795-го гола Овечкина. Текущее положение
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 26 21 5 43
2 Каролина 26 14 12 34
3 Питтсбург 26 14 12 32
4 Айлендерс 27 16 11 32
5 Рейнджерс 27 12 15 29
6 Вашингтон 28 12 16 28
7 Филадельфия 27 9 18 23
8 Коламбус 25 8 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 20 4 41
2 Торонто 27 16 11 38
3 Тампа-Бэй 25 15 10 31
4 Детройт 25 13 12 31
5 Флорида 26 12 14 28
6 Монреаль 26 13 13 28
7 Баффало 26 12 14 25
8 Оттава 25 10 15 21
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 24 16 8 33
2 Даллас 26 14 12 33
3 Миннесота 24 13 11 28
4 Колорадо 23 13 10 27
5 Нэшвилл 23 12 11 26
6 Сент-Луис 26 12 14 24
7 Аризона 23 7 16 18
8 Чикаго 25 7 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 19 8 39
2 Сиэтл 25 15 10 33
3 Лос-Анджелес 28 14 14 32
4 Эдмонтон 26 14 12 28
5 Калгари 25 12 13 27
6 Ванкувер 26 11 15 25
7 Сан-Хосе 28 8 20 20
8 Анахайм 27 7 20 17
Результаты / календарь
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11.12
12.12
13.12
8.12 03:00
Филадельфия – Вашингтон
 1 : 4
8.12 03:30
Коламбус – Баффало
 4 : 9
8.12 04:00
Калгари – Миннесота
 - : -
8.12 05:00
Колорадо – Бостон
 - : -
8.12 05:30
Эдмонтон – Аризона
 - : -
8.12 06:00
Вегас – Рейнджерс
- : -
8.12 06:30
Сан-Хосе – Ванкувер
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 26 48
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 26 42
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 26 41
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 26 23
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 26 22
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 26 19
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 17 1.93
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 17 2.06
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 9 2.09
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