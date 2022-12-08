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Сегодня, 05:39

«Вашингтон» на выезде переиграл «Филадельфию». Овечкин оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Кэпиталз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий Александр Овечкин оформил дубль. В концовке встречи он дважды забил в пустые ворота. Теперь у него 15 голов в этом сезоне.

На счету Евгения Кузнецова в этой встрече две голевые передачи.

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«Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Хэйс — 9 (бол., Конекны, Деанджело), 15:46 — 1:0. Оши — 5 (бол., Строум, Кузнецов), 23:51 — 1:1. Строум — 6 (Карлсон, Густафссон), 49:19 — 1:2. Овечкин — 14 (п.в., Манта, Карлсон), 58:25 — 1:3. Овечкин — 15 (п.в., Кузнецов, Шири), 59:51 — 1:4.

Вратари: Харт (57:46 — 58:25, 58:37 — 58:51, 58:57 — 59:51) — Линдгрен.

Штраф: 18 — 6.

Броски: 30 (7+8+15) — 27 (4+12+11).

Наши: Проворов (24.26/3/-2) — Алексеев (12.05/0/0), Кузнецов (21.49/4/+2), Овечкин (19.09/8/+2).

8 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 16826 зрителей.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
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Овечкин оформил дубль в пустые ворота в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу? Расклады после 795-го гола Александра
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2 Каролина 26 14 12 34
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4 Айлендерс 27 16 11 32
5 Рейнджерс 27 12 15 29
6 Вашингтон 28 12 16 28
7 Филадельфия 27 9 18 23
8 Коламбус 25 8 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 20 4 41
2 Торонто 27 16 11 38
3 Тампа-Бэй 25 15 10 31
4 Детройт 25 13 12 31
5 Флорида 26 12 14 28
6 Монреаль 26 13 13 28
7 Баффало 26 12 14 25
8 Оттава 25 10 15 21
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 24 16 8 33
2 Даллас 26 14 12 33
3 Миннесота 24 13 11 28
4 Колорадо 23 13 10 27
5 Нэшвилл 23 12 11 26
6 Сент-Луис 26 12 14 24
7 Аризона 23 7 16 18
8 Чикаго 25 7 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 19 8 39
2 Сиэтл 25 15 10 33
3 Лос-Анджелес 28 14 14 32
4 Эдмонтон 26 14 12 28
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Филадельфия – Вашингтон
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8.12 03:30
Коламбус – Баффало
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8.12 04:00
Калгари – Миннесота
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8.12 05:00
Колорадо – Бостон
 - : -
8.12 05:30
Эдмонтон – Аризона
 - : -
8.12 06:00
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- : -
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