Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». 36-летний российский хоккеист в большинстве забил гол на четвертой минуте второго периода в игре с «Пингвинз».

9 апреля Овечкин забросил свою 774-ю шайбу за всю карьеру в НХЛ. Форвард занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. На первом месте Уэйн Гретцки (894), на втором — Горди Хоу (801).

Овечкину надо забросить еще 27 шайб, чтобы сравняться с Хоу, а чтобы опередить Гретцки — 121.

В текущем сезоне Овечкин набрал 82 (44+38) очка в регулярном чемпионате НХЛ.