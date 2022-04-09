«Нью-Джерси» победил «Даллас», Наместников сделал голевую передачу

«Нью-Джерси» победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Дьяволы выиграли со счетом 3:1.

Отметим, что «Дэвилз» забили две шайбы в самом конце третьего периода за промежуток в 10 секунд.

В этой встрече защитник «Далласа» Райан Сутер забросил 100-ю шайбу в сезоне. Российский нападающий «Далласа» Владислав Наместников отметился голевым пасом.

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«Даллас» — «Нью-Джерси» — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Сутер — 6 (бол., Наместников, Бенн), 33:31 — 1:0. Смит — 5 (Хишир, Зеттерлунд), 44:26 — 1:1. Хишир — 20 (Бол, Зеттерлунд), 58:49 — 1:2. Заха — 14 (Боквист, Сиверсон), 58:59 — 1:3.

Вратари: Эттингер (59:23) — Доус.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 28 (9+13+6) — 23 (7+7+9).

Наши: Наместников (14.11/0/-1), Радулов (12.53/2/0) — -.

9 апреля. Даллас. American Airlines Center.