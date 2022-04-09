«Нью-Джерси» победил «Даллас», Наместников сделал голевую передачу
«Нью-Джерси» победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Дьяволы выиграли со счетом 3:1.
Отметим, что «Дэвилз» забили две шайбы в самом конце третьего периода за промежуток в 10 секунд.
В этой встрече защитник «Далласа» Райан Сутер забросил 100-ю шайбу в сезоне. Российский нападающий «Далласа» Владислав Наместников отметился голевым пасом.
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«Даллас» — «Нью-Джерси» — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Голы: Сутер — 6 (бол., Наместников, Бенн), 33:31 — 1:0. Смит — 5 (Хишир, Зеттерлунд), 44:26 — 1:1. Хишир — 20 (Бол, Зеттерлунд), 58:49 — 1:2. Заха — 14 (Боквист, Сиверсон), 58:59 — 1:3.
Вратари: Эттингер (59:23) — Доус.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 28 (9+13+6) — 23 (7+7+9).
Наши: Наместников (14.11/0/-1), Радулов (12.53/2/0) — -.
9 апреля. Даллас. American Airlines Center.
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|108
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|27
|92
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|41
|30
|92
|4
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|70
|41
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|5
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|40
|31
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|72
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|77
|7
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|47
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|22
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|49
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|О
|1
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|43
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|95
|2
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|42
|30
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|35
|86
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|39
|33
|82
|5
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|34
|38
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|68
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|70
|29
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|71
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|48
|52
|10.04
|01:00
|
Нэшвилл – Флорида
|- : -
|10.04
|02:00
|
Детройт – Коламбус
|- : -
|10.04
|02:00
|
Рейнджерс – Оттава
|- : -
|10.04
|02:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -
|10.04
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|- : -
|10.04
|02:00
|
Филадельфия – Анахайм
|- : -
|10.04
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|- : -
|10.04
|05:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|10.04
|05:00
|
Вегас – Аризона
|- : -
|10.04
|05:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|- : -
|10.04
|20:30
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|10.04
|23:00
|
Питтсбург – Нэшвилл
|- : -
|10.04
|23:59
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|- : -
|10.04
|23:59
|
Тампа-Бэй – Баффало
|- : -
|И
|О
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|71
|103
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|66
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|72
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|49
|2.09
|
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Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|47
|2.1
|
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Якоб Маркстрем
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