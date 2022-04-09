Овечкин забросил 44-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом»

«Вашингтон» сравнял счет во втором периоде матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Он отличился в большинстве.

Для 36-летнего россиянина это 44-я заброшенная шайба в сезоне.

Также в его активе на данный момент 38 передач в 69 матчах.