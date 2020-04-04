Скандал в НХЛ. Темнокожий защитник «Рейнджерс» подвергся расистским атакам во время видеоконференции

«Рейнджерс» во время паузы в сезоне из-за коронавируса устроили видеоконференцию с защитником команды К'Андре Миллером. Чат был открыт для первых 500 фанатов, которые хотели присоединиться. Однако беседа была быстро сорвана расистским скандалом.

Клуб выступил с официальным пресс-релизом, касающимся инцидента, заявив, что чат видеоконференции был взломан. Однако неясно, на самом деле имела место хакерская атака или же это устроил один из фанатов, получивший доступ по ссылке.

«Мы провели онлайн-видеочат с фанатами и новичком «Рейнджерс» во время которого подлый человек взломал чат, чтобы опубликовать расовые оскорбления, которые мы отключили как можно скорее. Мы были невероятно потрясены этим поведением, которому нет места ни в интернете, ни на льду, ни где-либо еще. Проведем расследование по этому вопросу», — говорится в заявлении.

Также НХЛ на официальном сайте выступила с официальным заявлением по этому инциденту.

«Национальная хоккейная лига потрясена тем, что видео-конференция, организованная сегодня «Рейнджерс», была взломана для расистских, трусливых насмешек. Человек, совершивший этот отвратительный поступок, никоим образом не является фанатом НХЛ и не приветствуется в хоккейном сообществе. Никто не заслуживает того, чтобы подвергаться такому уродливому обращению, и в нашей лиге его не допустят. Мы вместе с «Рейнджерс» осуждаем это отвратительное поведение», — говорится в пресс-релизе.

Statement from the National Hockey League: pic.twitter.com/ykOTlDas6u — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 3, 2020

Напомним, «Рейнджерс» в середине марта подписали стандартный контракт новичка с защитником К'Андре Миллером. Соглашение рассчитано на 3 года. 20-летний американец был выбран под общим 12-м номером на драфте 2018.