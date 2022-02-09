Эвандер Кейн: «Даже у Овечкина много мусорных голов»

Форвард «Эдмонтона» Эвандер Кейн прокомментировал игру нападающих в НХЛ.

«Я думаю, если ты хочешь стабильно забивать в этой лиге, ты должен находить разные способы делать это. Ты не будешь всегда выходить два в одного и бросать из круга вбрасывания. Нужно находить разные способы забить. И если посмотреть на парней, которые стабильно делают это... Даже у Овечкина много мусорных голов, — приводит слова Кейна пресс-служба «Эдмонтона».

В текущем сезоне Овечкин провел 46 матчей за «Вашингтон», в которых набрал 58 (29+29) очков.