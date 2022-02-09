Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:14

Эвандер Кейн: «Даже у Овечкина много мусорных голов»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Эдмонтона» Эвандер Кейн прокомментировал игру нападающих в НХЛ.

«Я думаю, если ты хочешь стабильно забивать в этой лиге, ты должен находить разные способы делать это. Ты не будешь всегда выходить два в одного и бросать из круга вбрасывания. Нужно находить разные способы забить. И если посмотреть на парней, которые стабильно делают это... Даже у Овечкина много мусорных голов, — приводит слова Кейна пресс-служба «Эдмонтона».

В текущем сезоне Овечкин провел 46 матчей за «Вашингтон», в которых набрал 58 (29+29) очков.

Александр Овечкин
Эвандер Кейн
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
0
Читайте также
«В разгар новой холодной войны американец приносит России медаль». Болельщики из США в шоке от Вика Уайлда
Россия – Швейцария. 9 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция матча мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сиэтл» забрал с драфта отказов нападающего «Айлендерс»

Кузнецов с передачи Овечкина в матче против «Коламбуса» забросил 15-ю шайбу в сезоне
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 43 31 12 65
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 47 25 22 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 46 15 31 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 43 30 13 63
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 41 15 26 34
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 41 28 13 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 45 11 34 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 42 23 19 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 46 15 31 34
Результаты / календарь
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
15.02
9.02 03:00
Оттава – Каролина
 - : -
9.02 03:00
Бостон – Питтсбург
 - : -
9.02 03:00
Монреаль – Нью-Джерси
 - : -
9.02 03:00
Вашингтон – Коламбус
 - : -
9.02 04:00
Виннипег – Миннесота
 - : -
9.02 05:00
Эдмонтон – Вегас
 - : -
9.02 06:00
Ванкувер – Аризона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 63
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 60
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 32
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 40 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 31 2.11
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости