«Сиэтл» — «Вегас»: видеообзор матча

Читать «СЭ» в

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» — 3:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Отличились Ээли Толванен, Уильям Борген и Янни Гурд. Встреча проходила на открытом воздухе в рамках «Зимней классики».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте